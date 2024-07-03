Три самых распространенных инфекции, которые можно подхватить в бассейне

Охладиться посреди знойного летнего дня в бассейне – настоящее удовольствие. В то же время нужно быть на чеку, так как в воде зачастую обитают микробы, которые могут не лучшим образом сказаться на вашем самочувствии. Врач Джейсен Кунц назвал три инфекции, поджидающих пловцов в бассейнах.

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Желудочно-кишечные инфекции

Среди наиболее распространенных микробов, которые вы можете подхватить во время плавания, – криптоспоридии, норовирусы, лямблии, шигеллы и кишечная палочка. Симптоматика следующая: диарея, тошнота, рвота, лихорадка или боли в животе.

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Инфекции уха

При попадании воды в ушную раковину может развиться ухо пловца – заболевание наружного акустического канала, для которого характерно воспаление кожи его стенок, поражение барабанной перепонки и самой раковины. Симптомы: боль, зуд, покраснение, отек и выделения из уха.

Глазные инфекции

В зоне риска не только ЖКТ и уши, но и глаза, в которые также запросто может попасть вода. Раздражение возникает, когда хлор в бассейне смешивается с потом, мочой и грязью. Эти раздражители, получившие название хлорамины, вызывают покраснение и зуд глаз, сыпь, воспаление слизистой, кашель и хрипы.

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