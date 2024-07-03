Пять неочевидных симптомов аппендицита
Безобидные, казалось бы, изменения в самочувствии на самом деле могут быть симптомами смертельно опасного аппендицита. Какие именно, передает издание The Mirror с ссылкой на слова гастроэнтеролога Суприю Рао.
Около 9% мужчин и 7% женщин сталкиваются с аппендицитом, и жалуются они при этом на боль в правой нижней части живота. Да, это самый распространенный симптом недуга, но далеко не единственный.
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Об аппендиците также могут свидетельствовать:
• тошнота,
• потеря аппетита,
• запор,
• диарея,
• высокая температура тела.
Если вы ощущаете сильную боль в области живота, немедленно обратитесь за помощью к специалисту, резюмировала врач.
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