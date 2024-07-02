Спасет от рака, инфаркта и лишнего веса: врач призвала добавить в рацион один продукт

Питание зависит не только от образа жизни, но и питания. Желательно, конечно, чтобы оно было максимально питательным и полезным. Начать корректировку рациона можно с добавления в него одного продукта, который расхвалила доктор Рупи Ауджла.

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В ней есть клетчатка, белок, множество микроэлементов и растительные эстрогены. Речь о… «волшебной», по словам гуру питания, сое. Таковой она является неспроста.

«Потребление сои способствует укреплению костей, снижению веса и лучшей работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у тех, кто ест сою в детстве и молодости, на 25% снижается риск развития агрессивного рака предстательной железы, толстой кишки, яичников, матки, молочной железы и печени».



Три сигнала организма, которые нельзя игнорировать

В общем, польза продукта действительно удивительная. Но не для всех: соя может навредить людям с проблемами с щитовидной железой.

«Если у вас проблемы с щитовидной железой, между приемом лекарства и, допустим, соевого молока или тофу должно пройти не менее двух часов, так как эти продукты могут помешать его усвоению организмом».



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