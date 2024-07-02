Ученые выяснили, какие продукты улучшают мышление и память у детей

Дети школьного возраста, в рационе которых присутствуют изофлавоны сои, лучше усваивают информацию. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

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Изофлавоны — это природные соединения, которые входят в состав различных растений, в том числе соевых бобов. Уже доказано, что изофлавоны сои положительно сказываются на работе мозга, но их преимущества для детей до сих пор были недостаточно изучены.

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В новом научном эксперименте приняли 128 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Исследователи изучили рацион каждого добровольца, а затем опросили и обследовали с помощью специальных устройств. Они считывали активность мозга детей, измеряли уровень их концентрации внимания.

Выяснилось следующее: дети, которые потребляли больше изофлаванов сои, лучше усваивали и обрабатывали информацию, быстрее отвечали на вопросы ученых.

Жареные эдамаме, соевые орехи и соевое молоко могут разнообразить рацион питания ребенка и улучшить его мыслительные процессы, отмечают специалисты. Тофу, темпе или наггетсы на основе сои также являются питательными и полезными блюдами.

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