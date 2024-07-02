Три сигнала организма, которые нельзя игнорировать

Даже незначительные, казалось бы, перемены в самочувствии могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. О трех смертельно опасных сигналах организма, которые требуют посещения врача, рассказал доктор Каран Радж.

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Необъяснимая потеря веса

Потеря килограммов без видимых на то причин характерна для депрессии, расстройства пищевого поведения, обсессивно-компульсивного расстройства, целиакии (непереносимость глютена), синдрома разраженного кишечника, сахарного диабета второго типа и сердечной недостаточности.

Срочно к врачу: опасное заболевание, для которого характерно вздутие живота

Изменение размера, формы или цвета родинки

Ни для кого не секрет, что по родинкам можно распознать рак. Онкологи всегда рекомендует обследоваться при наблюдении каких-либо перемен во внешнем виде родинки, так как они порой свидетельствуют об опасных процессах внутри организма.

Проблемы со стулом

Их можно списать на неправильное питание или стресс, но нельзя исключать более серьезные и опасные причины, обращает внимание доктор Каран Радж. Например, рак кишечника.

«Если ваш режим дефекации изменился за последние несколько недель, стул стал более жидким, пора пройти обследование».



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