Какой должна быть температура в комнате, чтобы комфортно спалось

Летом попытки уснуть превращаются в самый настоящий квест. Либо слишком жарко и душно, либо слишком холодно от вовсю работающего кондиционера. Какая же она, идеальная температура воздуха, при которой комфортно спится? Рассказали эксперты.

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Если в комнате слишком жарко, ваше тело устает, вы чувствуете себя истощенными морально и физически, и уснуть в такой обстановке очень сложно. А прохладная температура воздуха, напротив, помогает организму погрузиться в спокойный сон, объяснил представитель компании Vortex Air.

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Большинство экспертов сходятся на том, что оптимальная температура воздуха варьируется в пределах 15°C - 19°C. Для максимального восстановления сил специалисты рекомендуют обзавестись термометром и за пару часов до отхода ко сну включать в комнате кондиционер, выставив указанную температуру. Этого времени хватит, чтобы спальня остудилась, и вам было в ней комфортно находиться и в том числе спать.

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