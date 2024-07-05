Бег или ходьба: что лучше для похудения

Специалисты всегда рекомендуют желающим похудеть не только корректировать рацион питания, но и заниматься спортом. Но каким именно?

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Чаще всего перед начинающими спортсменами встает непростой выбор: что эффективнее – бег или ходьба? Первое или второе сжигает больше калорий? На эти вопросы ответили специалисты.

Расход калорий, связанный с любой деятельностью, называется «метаболической стоимостью». Фактически это энергия, затрачиваемая нашими органами для преодоления заданного расстояния. Метаболическую стоимость можно определить, проанализировав, сколько кислорода и углекислого газа потребляет и производит наш организм.

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Когда мы бежим, расстояние, на которое наше тело перемещается вверх и вниз, больше, чем когда мы идем. Для постоянного воспроизведения этого скачка мышцы нижних конечностей должны генерировать больше силы и тратить больше энергии. Таким образом, при беге часть затрачиваемой энергии используется для перемещения нашего тела вверх, а не только вперед, как это происходит в случае с ходьбой.

Соответственно, можно сделать следующий вывод: пробежав 3 километра, вы потеряете намного больше калорий, чем если пройдете это же расстояние.

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