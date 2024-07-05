Назван главный признак СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности представляет собой неврологическое поведенческое расстройство, развивающееся в детстве, для которого характерны проблемы с концентрацией, чрезмерной двигательной активностью и несдержанностью.

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Ученые из Кембриджа доказали, что главным симптомом недуга является неспособность контролировать собственные эмоции. В этом и заключается сложность постановки диагноза: очень сложно отделить «здоровые» вспышки гнева от «нездоровых», так как подростки зачастую ведут себя несдержанно.

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«Обучение уязвимых людей с раннего возраста тому, как можно и нужно управлять своими эмоциями и выражать их корректно, может помочь им предотвратить серьезные проблемы в будущем».



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