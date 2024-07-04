Пять признаков одного из самых распространенных тревожных расстройств

Социальная тревожность (также известная как социальная фобия) является наиболее распространенным тревожным расстройством. Эксперты перечислили главные признаки недуга, который способен значительно снизить качество жизни.

© Unsplash

Социальная тревожность чаще всего развивается в подростковом возрасте, а с течением времени сходит на нет. Но последнее происходит не всегда, и тогда человека продолжает преследовать постоянный стресс.

Пять неочевидных симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорировать

Вот основные симптомы, которые характерны для социальной тревожности:

переживания из-за повседневных задач (поговорить с кем-то по телефону, сходить в магазин или другое общественное место), избегание любой социальной активности (обеды с коллегами, встречи с друзьями), беспокойства о том, что сделаете что-то не так, трудности при выполнении задач, когда рядом кто-то находится, избегание зрительного контакта.

Многие люди с социальной тревожностью имеют другие проблемы с психическим здоровьем. Чаще всего на фоне постоянных переживаний развиваются депрессия, генерализованное тревожное или паническое расстройство.

Ранее «Рамблер» рассказывал об идеальной температуре воздуха для комфортного сна.