Почему ни в коем случае нельзя грызть ногти

Грызть ногти нельзя потому, что вы испортите не только их внешний вид, но и свое здоровье. Об опасных последствиях этой привычки предупредила врач Майро Фигура.

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Во-первых, можно спроецировать гнойное воспаление околоногтевого валика и тканей у основания и по бокам ногтя, для которого характерны болевые ощущения и повышенная температура тела.

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Во-вторых, есть риск занести в организм опасные бактерии, которые приведут к развитию не самых приятных заболеваний. Или, как минимум, к дискомфорту в желудке и диарее.

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