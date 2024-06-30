Женщина с раком поджелудочной железы назвала два главных симптома недуга

44-летняя Клэр Блэр, у которой диагностировали рак поджелудочной железы, рассказала о двух главных симптомах недуга.

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Блэр решила обратиться к врачу после того, как начала терять вес без видимых на то причин и испытывать боль в области живота.

"Даже если я ела вредную пищу целую неделю, все равно худела. И у меня все время болел живот".



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Сначала специалист заподозрил рак кишечника, но это предположение было опровергнуто после того, как компьютерная томография выявила аномалию поджелудочной железы. Впоследствии биопсия подтвердила наличие злокачественной опухоли.

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