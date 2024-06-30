Ученые выяснили, какой продукт эффективен в лечении ожирения и диабета

Эленоловая кислота, содержащаяся в оливках, снижает уровень сахара в крови и способствует потере веса. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает Medical Xpress.

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Научный эксперимент длился одну неделю, а участвовали в нем подопытные грызуны с сахарным диабетом. Половине из них регулярно подавали эленоловую кислоту. По прошествии недели именно они показали положительные результаты: вес мышей уменьшился, а уровень сахара в крови нормализовался.

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"Нашей целью является разработка более безопасных, бюджетных и удобных препаратов, которые могли бы предотвратить развитие метаболических нарушений и диабета второго типа", – приводятся слова авторов исследования.



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