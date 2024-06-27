Ученые продвинулись в лечении редкого подтипа острого миелолейкоза

Молодой пациент с редкой, агрессивной и только недавно описанной формой острого миелоидного лейкоза (ОМЛ, известен как UBTF-TD AML) положительно отреагировал на геномно-ориентированную таргетную терапию, предложенную ему в качестве экспериментального лечения. Об этом сообщает Medical Xpress.

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UBTF-TD AML был впервые признан новым подтипом лейкемии в конце 2022 года. Встречается он в основном у молодых людей и детей с ОМЛ, имеет более высокий риск рецидива и худшие результаты по выживаемости.

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У пациента, о котором идет речь, дважды случался рецидив во время традиционного лечения ОМЛ, а геномное тестирование, проведенное в Центре геномики рака крови имени Уилсона, подтвердило, что это именно UBTF-TD AML.

В рамках научного эксперимента молодого человека лечили с помощью препарата-ингибитора под названием менин ревумениб. Со временем состояние больного улучшилось, и у него наступила ремиссия на пять месяцев, прежде чем произошел новый рецидив.

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