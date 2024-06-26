Симптомы заболевания, из-за которого уровень смертности среди молодых резко возрос

Уровень смертности среди людей в возрасте от 15 до 44 лет неуклонно растет, при этом неврологические заболевания вызывают особую обеспокоенность у ученых. В их числе синдром Гийена-Барре, который поначалу протекает незаметно, передает The Mirror.

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Синдром Гийена – Барре представляет собой патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. В результате поражаются нервы, которые контролируют мышечные сокращения или передают болевые, температурные и тактильные ощущения.

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Наиболее распространенных симптома недуга два: сильная слабость и покалывание в кистях и стопах. В запущенных случаях пациенты с трудом могут ходить, глотать и дышать.

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