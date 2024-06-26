Ученые совершили прорыв в лечении экземы
Ученые представили новый эффективный пробиотик для лечения экземы, который планируется отпускать перед рецепта. Об этом сообщает издание Medical Xpress.
Экзема, также известная как атопический дерматит, представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, которым страдают примерно 20% детей и 10% взрослых во всем мире. Для него характерны сухость и зуд кожных покров, а также их покраснение.
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Лечить недуг исследователи предлагают с помощью Roseomonas. Это комменсальная бактерия, то есть она является составной частью типичного микробиома кожи. Люди с экземой испытывают дисбаланс микробиома и дефицит определенных липидов (масел) кожи. А бактерия как раз-таки способна восстановить эти липиды.
Ученые наносили специальную смесь на поврежденные участки тела добровольцев, в том числе колени, руки, туловище и шею. В результате у большинства наблюдалось смягчение симптомов экземы более чем на 75%.
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