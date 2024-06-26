Ученые совершили прорыв в лечении экземы

Ученые представили новый эффективный пробиотик для лечения экземы, который планируется отпускать перед рецепта. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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Экзема, также известная как атопический дерматит, представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, которым страдают примерно 20% детей и 10% взрослых во всем мире. Для него характерны сухость и зуд кожных покров, а также их покраснение.

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Лечить недуг исследователи предлагают с помощью Roseomonas. Это комменсальная бактерия, то есть она является составной частью типичного микробиома кожи. Люди с экземой испытывают дисбаланс микробиома и дефицит определенных липидов (масел) кожи. А бактерия как раз-таки способна восстановить эти липиды.

Ученые наносили специальную смесь на поврежденные участки тела добровольцев, в том числе колени, руки, туловище и шею. В результате у большинства наблюдалось смягчение симптомов экземы более чем на 75%.

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