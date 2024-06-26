«Полезные» напитки, которые на самом деле сокращают вашу жизнь

80% хронических заболеваний и преждевременной смерти можно предотвратить, если придерживаться здорового питания и активного образа жизни. Специалисты рассказали о якобы полезных напитках, которые стоит исключить из своего рациона или, как минимум, потреблять с осторожностью.

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Красное вино

Этот благородный напиток вовсе не безвреден для нашего организма и уж точно не приносит ему никакой пользы. Потребление 25 граммов вина день, например, повышает риск развития рака и гипертонии.

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Фруктовый сок

Несвежевыжатый фруктовый сок содержит большое количество сахара и лишен клетчатки, которая содержится во фруктах. Многие соки содержат до 30 граммов сахара, как и сладкие газированные напитки, отмечают врачи.

Диетические газированные напитки

Кстати, о газировке. Даже если на ней красуется надпись "0 калорий", это не значит, что в напитке отсутствуют искусственные подсластители. Их регулярное потребление грозит головными болями, судорогами и проблемами с ЖКТ.

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