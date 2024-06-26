«Полезные» напитки, которые на самом деле сокращают вашу жизнь
80% хронических заболеваний и преждевременной смерти можно предотвратить, если придерживаться здорового питания и активного образа жизни. Специалисты рассказали о якобы полезных напитках, которые стоит исключить из своего рациона или, как минимум, потреблять с осторожностью.
Красное вино
Этот благородный напиток вовсе не безвреден для нашего организма и уж точно не приносит ему никакой пользы. Потребление 25 граммов вина день, например, повышает риск развития рака и гипертонии.
Для похудения, здоровой психики и не только: 13 полезных завтраков
Фруктовый сок
Несвежевыжатый фруктовый сок содержит большое количество сахара и лишен клетчатки, которая содержится во фруктах. Многие соки содержат до 30 граммов сахара, как и сладкие газированные напитки, отмечают врачи.
Диетические газированные напитки
Кстати, о газировке. Даже если на ней красуется надпись "0 калорий", это не значит, что в напитке отсутствуют искусственные подсластители. Их регулярное потребление грозит головными болями, судорогами и проблемами с ЖКТ.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые совершили прорыв в лечении сахарного диабета.