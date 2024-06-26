Для похудения, здоровой психики и не только: 13 полезных завтраков

Завтрак может быть разным в зависимости от цели, которой вы хотите достигнуть с его помощью. Диетологи рассказали, что входит в разные типы первого приема пищи за день.

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Для поддержания психического здоровья

омлет из тофу с овощами;

парфе из греческого йогурта с семенами чиа и ягодами;

овсяные хлопья, замоченные на ночь, с семенами чиа, протеиновым порошком и бананами;

фрукты.

Для здорового похудения

омлет из яичного белка с нежирным сыром;

цельнозерновой тост с авокадо в сочетании с греческим йогуртом;

овсяная гранола и фрукты.

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Для набора мышечной массы

протеиновый коктейль, приготовленный из протеинового порошка, греческого йогурта и листовой зелени;

полторы чашки греческого йогурта с орехами и фруктами;

овсянка с орехами и фруктами.

Для здоровья сердца

лосось или авокадо на цельнозерновом тосте;

овсянка с греческим йогуртом;

омлет из яичного белка и шпинат.

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