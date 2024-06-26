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Для похудения, здоровой психики и не только: идеи лучших полезных завтраков

Завтрак может быть разным в зависимости от цели, которой вы хотите достигнуть с его помощью. Диетологи рассказали, что входит в разные типы первого приема пищи за день.

Для похудения, здоровой психики и не только: 13 полезных завтраков
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Для поддержания психического здоровья

  • омлет из тофу с овощами;
  • парфе из греческого йогурта с семенами чиа и ягодами;
  • овсяные хлопья, замоченные на ночь, с семенами чиа, протеиновым порошком и бананами;
  • фрукты.

Для здорового похудения

  • омлет из яичного белка с нежирным сыром;
  • цельнозерновой тост с авокадо в сочетании с греческим йогуртом;
  • овсяная гранола и фрукты.

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Для набора мышечной массы

  • протеиновый коктейль, приготовленный из протеинового порошка, греческого йогурта и листовой зелени;
  • полторы чашки греческого йогурта с орехами и фруктами;
  • овсянка с орехами и фруктами.

Для здоровья сердца

  • лосось или авокадо на цельнозерновом тосте;
  • овсянка с греческим йогуртом;
  • омлет из яичного белка и шпинат.

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