Для похудения, здоровой психики и не только: 13 полезных завтраков

Для похудения, здоровой психики и не только: идеи лучших полезных завтраков
Завтрак может быть разным в зависимости от цели, которой вы хотите достигнуть с его помощью. Диетологи рассказали, что входит в разные типы первого приема пищи за день.
Для поддержания психического здоровья
- омлет из тофу с овощами;
- парфе из греческого йогурта с семенами чиа и ягодами;
- овсяные хлопья, замоченные на ночь, с семенами чиа, протеиновым порошком и бананами;
- фрукты.
Для здорового похудения
- омлет из яичного белка с нежирным сыром;
- цельнозерновой тост с авокадо в сочетании с греческим йогуртом;
- овсяная гранола и фрукты.
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Для набора мышечной массы
- протеиновый коктейль, приготовленный из протеинового порошка, греческого йогурта и листовой зелени;
- полторы чашки греческого йогурта с орехами и фруктами;
- овсянка с орехами и фруктами.
Для здоровья сердца
- лосось или авокадо на цельнозерновом тосте;
- овсянка с греческим йогуртом;
- омлет из яичного белка и шпинат.
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