Белый, желтый или красный: какой лук снижает риск развития рака

Для заботы о своем здоровье вовсе не обязательно кардинально менять образ жизни. Достаточно слегка скорректировать свой рацион питания, в том числе добавить в него продукты, снижающие риск развития серьезных заболеваний.

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Во избежание рака, например, рекомендуется потреблять фрукты и овощи красного, фиолетового или синего цвета. В числе всеобщих фаворитов красный лук, и вот почему.

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Во-первых, все виды лука богаты противораковым флавоноидом под названием кверцетин. Во-вторых, в красном, помимо кверцетина, также содержится мощный антиоксидант антоцианин, поэтому красный лук считается наиболее полезным и эффективным в профилактике рака.

Красный лук можно запекать, жарить или же есть в сыром виде. Он отлично сочетается с мясом, свежими овощами и всевозможными соусами.

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