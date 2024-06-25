Шесть признаков кишечной инфекции, которой можно заразиться через немытые овощи

Криптоспоридиоз представляет собой инфекцию, вызываемая простейшими вида Cryptosporidium. Ею можно заразиться после контакта с животным или потребления недостаточно промытых овощей и фруктов. Врачи перечислили распространенные признаки заболевания.

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К симптомам криптоспоридиоза относятся диарея, боли в животе, тошнота, рвота, высокая температура тела и потеря аппетита. Все это может привести к обезвоживанию и потере веса.

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Обычно они сохраняются в течение примерно двух недель, но для их полного устранения может потребоваться больше времени, особенно у людей со слабой иммунной системой. Во время болезни вам может казаться, что поправляетесь и избавились от инфекции, но через пару дней она возвращается, как и плохое самочувствие.

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