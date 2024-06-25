Признак рака кожи, который зачастую остается незамеченным

Ни для кого не секрет, что чаще всего рак кожи связывают с родинками, которые с течением времени меняют свои цвет и текстуру. Но есть и другие признаки развития заболевания, на которые пациенты зачастую даже не обращают внимания, сообщает онколог Каран Радж.

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В их числе "прыщ", который долго не заживает и не исчезает, предупреждает специалист. При обнаружении такого пятнышка стоит обследоваться.

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Такие родинки обычно имеют закругленные светлые очертания или крошечные кровеносные сосуды. Иногда они могут походить на сыпь или шелушения.

Рак кожи – это не всегда черное или коричневое пятно, которое быстро меняется. Они могут медленно расти и даже сливаться с тоном кожи, резюмировал врач.

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