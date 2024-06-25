Ученые совершили прорыв в лечении сахарного диабета
Результаты ранних клинических испытаний показывают, что экспериментальная терапия стволовыми клетками может быть крайне эффективна в лечении диабета первого типа. Об этом сообщает Medical Xpress.
7 из 12 пациентов больше не нуждались в ежедневных инъекциях инсулина после получения полной дозы генной терапии под названием VX-800. Еще двоим участникам исследования требовалось примерно на 70% меньше инсулина в день для поддержания стабильного уровня сахара в крови.
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Суть VX-880 сводится к введению в организм свежих островковых клеток, полученных из стволовых.
"Мы надеемся, что это лечение станет ключевым событием в лечении диабета первого типа", — приводятся слова ученых.
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