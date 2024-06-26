Простой и эффективный способ понизить давление за несколько секунд

Страдаете от гипертонии? Врач Энди Галпин советует попробовать одно простое упражнение для нормализации артериального давления.

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Все очень просто: не нужно ни надевать спортивную форму, ни разминаться, чтобы добиться положительного эффекта. Достаточно всего лишь... сильно сжать какой-либо предмет (например, эспандер) в руке на несколько секунд, уверяет специалист.

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"Вы сжимаете и удерживаете вещь в течение шести-восьми секунд, может быть, немного дольше. Сжимайте так сильно, как только можете. Делайте от восьми до двенадцати повторений, пару дней в неделю".



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