На какие проблемы со здоровьем могут указывать потрескавшиеся пятки
Трещины на пятках, оказывается, не так уж и безобидны. Доктор Минди Пельц рассказал, о каких проблемах со здоровьем они могут свидетельствовать.
Шероховатая кожа на ногах не является чем-то необычным и может быть вызвана, например, дефицитом витаминов или ношением неподходящей обуви. Поэтому она, как правило, не вызывает особого беспокойства.
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В то же время сильная сухость кожи на ступнях иногда указывает на проблемы с... печенью, обращает внимание эксперт.
"Вполне возможно, что печень плохо справляется с детоксикацией, выведением токсинов из организма… В результате кровообращение не доходит до ступней, и они сушатся, трескаются".
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