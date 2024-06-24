От разрыва трахеи до ректального пролапса: опасные последствия чихания

Естественное и безобидное, на первый взгляд, чихание, может привести к страшным травмам. Каким именно, передает издание Medical Xpress.

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Недавно СМИ сообщали о жутком инциденте. Мужчина, перенесший операцию на брюшной полости, сильно чихнул, а после обнаружил, что его кишечник буквально вывалился через свежий шов. Несчастного срочно доставили в больницу и вернули все на свои места. Сейчас с ним, к счастью, все хорошо.

Две распространенные привычки, которые портят ваши зубы

Чихание является защитным механизмом, который предотвращает попадание пыли, бактерий и всевозможных вирусов в нашу дыхательную систему. В процессе глаза закрываются, мышцы груди резко сокращаются, легкие сжимаются и с высокой скоростью выпускают воздух. В некоторых случаях до она доходит до 15,9 м/с. Неудачное стечение обстоятельств, в свою очередь, грозит жуткими травмами.

Например, сильное чихание может вызвать грыжу легкого, разрыв его мягких тканей или трахеи. Легкие – не единственное, что может разорваться. Фиксировались случаи повреждения оболочки мозга, которая приводила к субарахноидальному кровоизлиянию (разновидность инсульта), а впоследствии и смерти. Некоторые также жаловались на снижение зрения после чиха.

Чихание повышает кровяное давление, что может привести к другим серьезным повреждениям кровеносных сосудов. Случается, например, расслоение аорты, которое также чревато смертельный исходом.

Также известно, что у некоторых людей из-за чиха смещались зубные имплантаты.

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