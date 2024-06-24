Две распространенные привычки, которые портят ваши зубы

Стоматолог Шаади Манучехри предупредил о двух распространенных утренних привычках, которые могут разрушить эмаль зубов.

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Во-первых, обязательно нужно чистить зубы сразу после пробуждения.

"Наши зубы состоят из минералов, таких как эмаль, дентин и корневой цемент, и когда мы встаем утром, они покрыты бактериями, от которых необходимо избавиться".



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Во-вторых, не рекомендуется чистить зубы сразу после употребления кофе. Напиток довольно кислотный по своему составу, поэтому, втирая его остатки в эмаль, вы ее повредите, объясняет специалист.

"Подождите хотя бы 30–60 минут. На самом деле вам не нужно чистить зубы: просто прополощите рот жидкостью или выпейте воды".



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