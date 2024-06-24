Онколог назвала четыре привычки, которые снижают риск развития рака

В среднем за год раком заболевают 10 000 000 человек. Онколог Сара Мид рассказала о четырех привычках, которые, по ее мнению, значительно снижают риск развития страшного недуга.

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Активный образ жизни

Нужно больше гулять на свежем воздухе, делать зарядку, подниматься по лестнице вместо лифта. Все это в долгосрочной перспективе сыграет большую роль и благоприятно отразиться на здоровье.

Правильное питание

Ни для кого не секрет, что сладкие газированные напитки, снеки и прочие не самые полезные продукты питания ничего хорошего нашему организму не дают. Поэтому от всего этого лучше отказаться.

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Качественный сон

Пока мы спим, наши органы активно работают, чтобы на следующее утро мы чувствовали себя бодрыми и счастливыми. Поэтому очень важно спать не менее 7 часов в сутки.

Управление стрессом

Стрессовые события, к сожалению, всегда будут присутствовать в нашей жизни. Можно каждой раз поддаваться паники либо научиться справляться с ними. Для хорошего самочувствия, конечно же, лучше руководствоваться второй "схемой".

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