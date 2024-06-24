Для густоты и красоты: шесть витаминов, которые остановят выпадение волос
С выпадением волос сталкиваются многие. Оно может наблюдаться после коронавирусной инфекции, операции, стрессовых событий и пр. Какие витамины помогут решить проблему, изданию The Mirror рассказали специалисты.
Вот шесть добавок, которые, согласно ранее проведенным исследованиям, способствуют росту волос:
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- биотин;
- цинк;
- витамин С;
- омега-3;
- железо;
- коллаген.
Они содержатся в орехах, зелени, рыбе, яйцах, всевозможных овощах и фруктах.
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