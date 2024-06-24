Для густоты и красоты: шесть витаминов, которые остановят выпадение волос

С выпадением волос сталкиваются многие. Оно может наблюдаться после коронавирусной инфекции, операции, стрессовых событий и пр. Какие витамины помогут решить проблему, изданию The Mirror рассказали специалисты.

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Вот шесть добавок, которые, согласно ранее проведенным исследованиям, способствуют росту волос:

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биотин;

цинк;

витамин С;

омега-3;

железо;

коллаген.

Они содержатся в орехах, зелени, рыбе, яйцах, всевозможных овощах и фруктах.

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