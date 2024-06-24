Слишком жарко: когда бег принесет больше вреда, чем пользы

Знойная погода может выбить из колеи даже опытных бегунов. Но иногда так не хочется пропускать любимый ритуал... Как же понять, что именно в этот день он принесет больше вреда, нежели пользы? Изданию HuffPost рассказали специалисты.

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Не существует универсальной температуры, в которую нельзя отправляться на пробежку. И все же, если она превышает 27.7°C, то лучше остаться дома, так как в данном случае риск заработать тепловой удар значительно увеличивается, объясняет врач Ребекка Стернс.

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Если вы уже на улице и начали тренировку в жаркую погоду, необходимо внимательно следить за своим самочувствием. Мышечные спазмы и головокружение, например, указывают на то, что нужно немедленно остановиться.

"Когда внутренняя температура тела становится слишком высокой, это сказывается на работе центральной нервной системы. Она, в свою очередь, запускает защитный механизм в виде обморока или головокружения, чтобы вы остановились".



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