Безопасно ли худеть с помощью касторового масла

На просторах Сети активно обсуждается новый диетический тренд: эксперты и не только рекомендуют для избавления от лишних килограммов выпивать в небольших количествах касторовое масло. Безопасно ли это для здоровья? Рассказали врачи.

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Густое масло без запаха получают из клещевины — цветкового растения, распространенного в восточных странах. С древних времен оно используется как натуральное лекарство.

Рицинолевая кислота, основная жирная кислота касторового масла, помогает мышцам кишечника сокращаться и оказывает аналогичное воздействие на матку, поэтому используется в том числе для стимуляции родов.

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В целом состав у данного масла полезный и очень даже питательный. Но означает ли это, что его можно использовать для похудения?

Нет, считают специалисты.

"Употребление касторового масла в малых дозировках может вызвать сильную диарею. В больших — спазмы в животе, электролитный дисбаланс, обезвоживание из-за длительной диареи, тошноту и рвоту. По этой причине желательно вообще избегать употребления касторового масла".



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