Какие продукты добавить в рацион, чтобы снизить риск развития диабета

Диабет 2 типа можно предотвратить и отсрочить с помощью здорового образа жизни, в том числе правильного питания. Ученые выяснили, какие именно продукты стоит включить в рацион с этой целью.

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В научном эксперименте приняли участие более 1500 мужчин разного возраста. Их разделили на две группы в зависимости от рациона питания: один считался здоровым, другой – обычным.

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Основу здорового меню составляли рыба, птица, обезжиренный йогурт, нежирные сыры, овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые продукты. В результате выяснилось, что употребление всего перечисленного значительно снижает риск развития диабета второго типа, даже в случае генетической расположенности к данному заболеванию.

Добровольцы из второй группы, которые ели все, что хотели, аналогичными результатами не смогли похвастаться.

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