Почему постоянно болит голова: неочевидная, но распространенная причина

Голова может болеть по самым разным причинам: из-за духоты, недосыпа, громких звуков и прочих обстоятельств, которые доставляют нам дискомфорт. Но не всегда все так очевидно, обращают внимание специалисты.

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Непрекращающиеся головные боли могут быть спровоцированы проблемами с... зубами. Речь идет не о страшных заболеваниях ротовой полости, а, например, о росте зубов мудрости, с которыми все мы сталкиваемся в течение жизни.

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Иногда головную боль лечат и брекетами: если зубы не на "своих местах", они воздействуют на нервные окончания, которые вызывают мигрень.

Пользователи Сети подтвердили эту теорию.

"Могу сказать, что это правда. После того как мне удалили зубы мудрости, мои постоянные головные боли прошли", – гласит один из комментариев под публикацией врача.



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