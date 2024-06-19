Почему нельзя пить теплую бутилированную воду

Летом бутилированная вода регулярно подвергается воздействию высоких температур. Мы носим ее в руках, держим в сумке или машине, даже не подозревая о печальных последствиях такого хранения. Чем это грозит, рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов.

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Высокая температура может привести к выщелачиванию вредных химических веществ из пластика в воду, обращает внимание Сара. В частности, речь идет о BPA и фталатах.

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Вот симптомы, которые проявляются при их попадании в человеческий организм:

тошнота,

спазмы в желудке,

головная боль,

головокружение.

"Очень важно избегать обезвоживания, но пить воду, оставленную на жаре, небезопасно. Всегда держите воду в бутылках прохладной", – резюмировала эксперт.



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