Почему нельзя пить теплую бутилированную воду
Летом бутилированная вода регулярно подвергается воздействию высоких температур. Мы носим ее в руках, держим в сумке или машине, даже не подозревая о печальных последствиях такого хранения. Чем это грозит, рассказала эксперт по безопасности пищевых продуктов.
Высокая температура может привести к выщелачиванию вредных химических веществ из пластика в воду, обращает внимание Сара. В частности, речь идет о BPA и фталатах.
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Вот симптомы, которые проявляются при их попадании в человеческий организм:
- тошнота,
- спазмы в желудке,
- головная боль,
- головокружение.
"Очень важно избегать обезвоживания, но пить воду, оставленную на жаре, небезопасно. Всегда держите воду в бутылках прохладной", – резюмировала эксперт.
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