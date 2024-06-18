«‎Безобидная» привычка, которая увеличивает риск развития диабета на 40%

Сахарный диабет считается одним из самых распространенных заболеваний эндокринной системы. Для снижения риска заработать недуг вовсе не обязательно кардинально менять образ жизни. Достаточно избавиться от одной единственной привычки, которой грешат многие из нас, обращают внимание врачи.

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Итак, что же выяснили ученые? Оказывается, люди, которые подсаливают пищу перед употреблением, чаще болеют сахарным диабетом второго типа. Риски в таком случае увеличиваются на 40%.

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"Мы уже знаем, что ограничение потребления соли может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии. Последнее же исследование показало, что, убрав солонку со стола, можно также предотвратить диабет второго типа".



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