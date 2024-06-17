Что будет с организмом, если каждый день пить чай с молоком

Чай с молоком не самый популярный, но очень даже полезный напиток. Как его потребление на ежедневной основе сказывается на организме, изданию The Indian Express рассказали эксперты.

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Чай с молоком — восхитительный сливочный напиток с притягательным ароматом, который стал популярным во многих странах мира, в том числе Индии, Корее и Казахстане. Любят его не только за необычный насыщенный вкус, но и полезный состав.

Вот, что случится с вашим организмом в случае добавления чая в рацион:

укрепление костей и иммунитета;

прилив сил и энергии;

активизация работы ЖКТ.

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"Благодаря кальцию в молоке ваши кости станут немного крепче. Кофеин в чае сделает вас более бодрым и сосредоточенным. А антиоксиданты, подобные крошечным щитам, защитят клетки от повреждений и воспалений".



Как и в случае с любыми продуктами питания, важно не переборщить. А еще учесть индивидуальную непереносимость чая, смешанного с молоком: иногда такой микс может вызвать газообразование и ощущение тяжести в желудке.

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