Врачи назвали простой способ облегчить аллергию

Для кого-то весна и лета — долгожданное тепло и прогулки на свежем воздухе. Для аллергиков же они омрачаются неприятными симптомами, которые порой выбивают их колеи. Врачи рассказали, какая простая привычка поможет облегчить неприятное состояние.

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Все просто: нужно обязательно ходить в душ перед сном. Даже если очень лень и даже если вы провели весь день дома. Частицы пыльцы покрывать наше тело и одежду, даже если мы об этом не подозреваем.

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"Также следует чаще мыть волосы. Пыльца легко цепляется к волосам, а поскольку они находятся в непосредственной близости к лицу, вполне естественно, что появляется желание чихать и тереть глаза".



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