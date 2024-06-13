$88.21-0.8194.83-0.91
Войти в почту

Врачи назвали простой способ облегчить аллергию

Для кого-то весна и лета — долгожданное тепло и прогулки на свежем воздухе. Для аллергиков же они омрачаются неприятными симптомами, которые порой выбивают их колеи. Врачи рассказали, какая простая привычка поможет облегчить неприятное состояние.

Врачи назвали простой способ облегчить аллергию
© Unsplash

Все просто: нужно обязательно ходить в душ перед сном. Даже если очень лень и даже если вы провели весь день дома. Частицы пыльцы покрывать наше тело и одежду, даже если мы об этом не подозреваем.

Три простых и необычных способа взбодриться

"Также следует чаще мыть волосы. Пыльца легко цепляется к волосам, а поскольку они находятся в непосредственной близости к лицу, вполне естественно, что появляется желание чихать и тереть глаза".

Ранее "Рамблер" рассказывал о "безобидной" привычке, которая разрушает ваши ногти.

ЗОЖ