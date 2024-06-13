Три простых и необычных способа взбодриться

Иногда жизненно необходимо взбодриться в сжатые сроки. Как добиться такого эффекта, изданию The Sun рассказала врач Кирстен Джонс.

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Во-первых, помассируйте уши. Ученые уверяют, что в них полно нервных окончаний и точек, которые усиливают кровоток и помогают противостоять сонливости.

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Во-вторых, насладитесь ароматом корицы. Он, оказывается, заряжает энергией и поднимает настроение. Если корицы вам совсем не по душе, замените ее на мяту.

В-третьих, наденьте что-нибудь красное или окружите себя вещами этого оттенка. Когда мы его видим, наши мышцы оживают, мозг начинает работать активнее, следует из ряда исследований.

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