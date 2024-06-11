Пять простых правил, которые помогут сохранить ясность ума

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 миллионов человек по всему миру страдают деменцией. Эксперты рассказали о простых правилах, которые помогут сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

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Во-первых, очень важна регулярная физическая активность. Она полезна для когнитивных функций, снижает стресс, тревожность и обостряет память.

Во-вторых, необходимо постоянно обучаться чему-то новому. Укрепление мозга посредством развития новых навыков может способствовать нейропластичности, которая побуждает мозг адаптироваться к изменениям в организме и расти.

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В-третьих, эксперты рекомендуют спать не менее семи часов в сутки. Только выспавшись, мы можем хорошо соображать, поддерживать разговор и принимать важные решения. Пока мы просматриваем сновидения, организм активно работает на наше же благо.

Еще одно ключевое правило для поддержания здоровья мозга — избегать социальной изоляции. Общайтесь с друзьями, родственниками, коллегами, ходите на мастер-классы, различные кружки. Это и приятно, и полезно.

Если вы курите, то лучше поскорее избавиться от этой вредной привычки. Имеются убедительные доказательства того, что курение приводит к преждевременному уменьшению объема и старению мозга, напрямую увеличивая риск развития деменции.

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