Хруст в коленях: норма или повод обратиться к специалисту

Вероятно, каждый хоть раз в жизни сталкивался с характерным звуком при сгибании и разгибании коленей. Это достаточно распространенное явление, но естественное ли? Ответ на вопрос дали эксперты.

"Колени у всех хрустят. Это нормально и вовсе не означает, что с ними что-то не так", — приводятся слова Дэниел Визния, хирург-ортопед Йельской школы медицины.



Поводов для беспокойства нет, если после "щелчка" вы не испытываете болевых ощущений и можете спокойно передвигаться, отмечает эксперт.

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Колени, как правило, хрустят из-за кавитации — физического процесса образования пузырьков в суставной жидкости в результате местного понижения давления. Также это может происходить из-за движения коленной чашечки.

В то же время важно понимать, что причинами хруста могут быть разрыв мениска, повреждение хряща, артрит или утолщение тканей в результате травмы. В редких случаях щелчок свидетельствует об аваскулярном некрозе.

"Это состояние, при котором нарушается кровоснабжение кости, и в результате она отмирает".



При наличии любого дискомфорта, ранее не проявлявшегося, лучше пройти обследование.

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