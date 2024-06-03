Ученые представили новое эффективное обезболивающее

Американские ученые добились прогресса в разработке лекарства для более безопасного лечения хронической боли. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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В новом исследовании был проанализирован ингибитор под названием KT109, который блокирует активность фермента, продуцирующего эндоканнабиноиды в иммунных клетках.

Сейчас главная цель для представителей научного сообщества состоит в том, чтобы разработать обычную таблетку, которую можно было бы проглатывать. Пока что это невозможно из-за излишней токсичности ингибитора.

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Для достижения поставленной цели специалисты будут стремиться усовершенствовать химический состав препарата и уменьшить дозировку, необходимую для подавления болевых ощущений.

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