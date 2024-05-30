Женщина совершает покупки во сне из-за редкого заболевания

42-летняя жительница Великобритании тратит тысячи долларов во сне из-за редкого заболевания. Деталями истории делится издание The New Yourk Post.

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В 2018 году женщине поставили диагноз парасомния. Это состояние, для которого характерно ненормальное, нежелательное поведение во время сна. То есть человек не может себя контролировать, когда наблюдает сновидения.

"Человек с парасомнией может выглядеть бодрым, ходить, говорить, есть или заниматься другими привычными видами деятельности, но не осознавать этого, потому что мозг бодрствует лишь частично".

Вишня, красное мясо и другие продукты, которые не стоит есть при эндометриозе

Чего только бессознательно не покупала женщина: баскетбольную стойку с кольцом, детский игрушечный домик, перечницы, холодильники, столы, книги и многие другие вещи, которые ей совершенно были не нужны.

"У меня накопились долги. На самом деле мне никогда не приходилось вводить данные кредитной карты во время совершения покупок, потому что все они были сохранены на моем телефоне".

Нелли признается, что ситуация вызывает у нее сильное беспокойство. 100%-ого лекарства от недуга не существует, поэтому каждый раз она засыпает, не зная, что сделает в ближайшие часы.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые смогут выявлять рак кожи на ранней стадии с помощью пластыря.