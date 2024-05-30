Вишня, красное мясо и другие продукты, которые не стоит есть при эндометриозе
Эндометриоз представляет собой распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за ее пределы.
Врачи рассказали изданию HuffPost, потребление каких продуктов усугубляет течение данного недуга.
Продукты с высоким содержанием FODMAP
Аббревиатура FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Главный минус этих микроэлементов состоит в том, что нашему организму крайне тяжело их усваивать. К продуктам с их содержанием относятся, например, яблоки, вишня, цветная капуста, чеснок и бобовые.
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Трансжиры
Ряд исследований показал, что трансжиры могут как усилить риск развития эндометриоза, так и затруднить его лечение. Вредных трансжиров много в готовых десертах, чипсах, замороженных полуфабрикатах и других "тяжелых" для ЖКТ продуктах.
Красное мясо
Женщины, потребляющие более двух средних порций красного мяса в день, имеют на 56% более высокий риск развития эндометриоза. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования в 2018 году.
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