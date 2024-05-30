Вишня, красное мясо и другие продукты, которые не стоит есть при эндометриозе

Эндометриоз представляет собой распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за ее пределы.

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Врачи рассказали изданию HuffPost, потребление каких продуктов усугубляет течение данного недуга.

Продукты с высоким содержанием FODMAP

Аббревиатура FODMAP означает ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Главный минус этих микроэлементов состоит в том, что нашему организму крайне тяжело их усваивать. К продуктам с их содержанием относятся, например, яблоки, вишня, цветная капуста, чеснок и бобовые.

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Трансжиры

Ряд исследований показал, что трансжиры могут как усилить риск развития эндометриоза, так и затруднить его лечение. Вредных трансжиров много в готовых десертах, чипсах, замороженных полуфабрикатах и других "тяжелых" для ЖКТ продуктах.

Красное мясо

Женщины, потребляющие более двух средних порций красного мяса в день, имеют на 56% более высокий риск развития эндометриоза. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования в 2018 году.

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