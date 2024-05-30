Врачи назвали четыре главных симптома гипертонии

Гипертония является одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в мире. Главная опасность недуга заключается в том, что в большинстве случаев он протекает бессимптомно.

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У пациентов, страдающих от повышенного артериального давления, наблюдаются следующие симптомы:

сильные головные боли,

затуманивание зрения,

кровотечение из носа,

шум в ушах.

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Зачастую больные гипертонией списывают вышеперечисленные признаки на усталость, стресс, прослушивание громкой музыки и прочие обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся регулярно, обращают внимание врачи.

"Измерение давления — лучший способ проверить, есть ли у вас гипертония".

Если оно выше 180/120, то стоит понаблюдать за своим самочувствием и проконсультироваться со специалистом.

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