Безболезненно и даже вкусно: простой способ улучшить здоровье сердца

Потребление апельсиновой корки может положительно отразиться на работе сердца. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого приводит Medical Xpress.

© Unsplash

Отдельные кишечные бактерии способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Пока ЖКТ переваривает продукты, эти самые бактерии производят N-оксид триметиламина (ТМАО), который сказывается на функционировании сердечно-сосудистой системы.

Не хуже лекарств: как встречи с друзьями сказываются на нашем самочувствии

Исследовали оценили потенциал экстрактов апельсиновой корки, богатых полезными фитохимическими веществами, в снижении выработки ТМАО и триметиламина (ТМА). Были протестированы два типа экстрактов: полярная и неполярная фракции.

Выяснилось следующее: экстракт неполярной фракции апельсиновой корки эффективно подавляет выработку вредных химических веществ. Способствует этому в том числе соединение под названием ферулоилпутресцин – он значительно блокирует фермент, ответственный за выработку ТМА.

"Эти результаты показывают, что апельсиновые корки, которые часто выбрасываются как отходы промышленности, могут быть переработаны в ценные ингредиенты, способствующие укреплению здоровья", — приводятся слова одного из авторов исследования.

Ранее "Рамблер" рассказывал о пяти главных привычках для психического здоровья.