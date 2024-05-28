Пять самых главных привычек для психического здоровья

Чтобы быть счастливым, достаточно выработать пять полезных привычек. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого приводит Medical Xpress.

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Австралийские и канадские специалисты на протяжении нескольких лет следили за образом жизни и моральным состоянием добровольцев и пришли к выводу, что главными залогами стабильной психики и душевного спокойствия являются:

оптимистичный образ мышления; планирование будущего; любимое дело; здоровый распорядок дня; общение с друзьями и семьей минимум четыре раза в неделю.

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Несчастными, соответственно, себя ощущают люди, которые поддаются негативным мыслям, не уверены в собственном будущем, занимаются тем, что не приносит им радости, не придерживаются оптимального распорядка дня и редко видятся с друзьями и родственниками.

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