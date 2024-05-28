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Ученые выявили пять самых полезных привычек для психического здоровья

Чтобы быть счастливым, достаточно выработать пять полезных привычек. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого приводит Medical Xpress.

Пять самых главных привычек для психического здоровья
© Unsplash

Австралийские и канадские специалисты на протяжении нескольких лет следили за образом жизни и моральным состоянием добровольцев и пришли к выводу, что главными залогами стабильной психики и душевного спокойствия являются:

  1. оптимистичный образ мышления;
  2. планирование будущего;
  3. любимое дело;
  4. здоровый распорядок дня;
  5. общение с друзьями и семьей минимум четыре раза в неделю.

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Несчастными, соответственно, себя ощущают люди, которые поддаются негативным мыслям, не уверены в собственном будущем, занимаются тем, что не приносит им радости, не придерживаются оптимального распорядка дня и редко видятся с друзьями и родственниками.

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