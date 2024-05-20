Какое опасное заболевание часто принимают за депрессию или менопаузу

Врач предупредил о заболевании, которое часто принимают за депрессию или менопаузу
Гипотиреоз – эндокринологическое заболевание, развивающееся вследствие недостаточной выработки гормонов щитовидной железы – можно перепутать с депрессивным расстройство или менопаузой из-за схожей симптоматики, предупреждают врачи.
"Недостаточная активность щитовидной железы зачастую развивается медленно, поэтому симптомы могут проявляться постепенно, и есть вероятность не замечать их в течение нескольких месяцев или даже лет".
Наиболее распространенными признаками развития недуга являются:
- усталость,
- увеличение веса,
- чувствительность к холоду,
- сухость кожи,
- ломкость волос,
- мышечные спазмы,
- плохое настроение.
"Такие симптомы, как усталость или плохое настроение, считаются расплывчатыми, поскольку они сопутствуют множеству различных заболеваний. Поэтому люди с гипотиреозом могут проходить лечение от таких состояний, как менопауза или депрессия, не подозревая, что у них проблемы с щитовидной железой".
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