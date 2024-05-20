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Врач предупредил о заболевании, которое часто принимают за депрессию или менопаузу

Гипотиреоз – эндокринологическое заболевание, развивающееся вследствие недостаточной выработки гормонов щитовидной железы – можно перепутать с депрессивным расстройство или менопаузой из-за схожей симптоматики, предупреждают врачи.

Какое опасное заболевание часто принимают за депрессию или менопаузу
© Unsplash
"Недостаточная активность щитовидной железы зачастую развивается медленно, поэтому симптомы могут проявляться постепенно, и есть вероятность не замечать их в течение нескольких месяцев или даже лет".

Наиболее распространенными признаками развития недуга являются:

  • усталость,
  • увеличение веса,
  • чувствительность к холоду,
  • сухость кожи,
  • ломкость волос,
  • мышечные спазмы,
  • плохое настроение.

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"Такие симптомы, как усталость или плохое настроение, считаются расплывчатыми, поскольку они сопутствуют множеству различных заболеваний. Поэтому люди с гипотиреозом могут проходить лечение от таких состояний, как менопауза или депрессия, не подозревая, что у них проблемы с щитовидной железой".

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