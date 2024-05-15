Залог долголетия: пять простых лайфхаков, которые продлевают жизнь

Универсального секрета долголетия не существует, но есть ряд простых правил, которые положительно отразятся на состоянии вашего здоровья. Некоторыми из них поделился врач Чарльз Пьюза, сообщает New York Post.

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Во-первых, специалист рекомендует носить компрессионные чулки, когда есть такая возможности. Они снижают оказываемое на лодыжки и ноги давление, тем самым ускоряя кровоток и предотвращая образование тромбов.

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Во-вторых, стоит отказаться от приема снотворных препаратов, особенно, если их назначает не врач. Подобные препараты повышают риск развития деменции, объяснил эксперт.

Также не помешает пользоваться противогрибковой присыпкой для ног на постоянной основе, увеличивать потребление белка с возрастом и принимать витамины, если каких-то из них организму не хватает.

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