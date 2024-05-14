Напиток из двух ингредиентов, который пробудит организм и укрепит иммунитет
Водой с лимоном и мятой уже никого не удивишь. Если привычный напиток поднадоел, но пить обычную воду по утрам не хочется, можно попробовать не менее полезную альтернативу.
Изюм являются концентрированными источниками массы питательных веществ, необходимых нашему организму для оптимального функционирования.
В их числе:
- клетчатка;
- железо;
- калий;
- антиоксиданты.
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Диетолог Бхарати Шаха Бхатта рекомендует замачивать на ночь (8-12 часов) изюм, а на следующий день выпивать насыщенную витаминами жидкость.
Со временем целительный напиток наилучшим образом скажется на артериальном давлении, работе ЖКТ и иммунной системы.
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