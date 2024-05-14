Напиток из двух ингредиентов, который пробудит организм и укрепит иммунитет

Водой с лимоном и мятой уже никого не удивишь. Если привычный напиток поднадоел, но пить обычную воду по утрам не хочется, можно попробовать не менее полезную альтернативу.

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Изюм являются концентрированными источниками массы питательных веществ, необходимых нашему организму для оптимального функционирования.

В их числе:

клетчатка;

железо;

калий;

антиоксиданты.

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Диетолог Бхарати Шаха Бхатта рекомендует замачивать на ночь (8-12 часов) изюм, а на следующий день выпивать насыщенную витаминами жидкость.

Со временем целительный напиток наилучшим образом скажется на артериальном давлении, работе ЖКТ и иммунной системы.

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