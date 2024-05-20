Ученые назвали «лучшее занятие»‎ для выздоровления от COVID-19

У пациентов с COVID-19 больше шансов на выздоровление, если они продолжают выполнять свои повседневные домашние дела. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress.

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В эксперименте приняли участие четыре десятка человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Их поделили на три группы. Добровольцы из одной должны были должны были выполнять определенные упражнения, из второй – ежедневно уделять время ходьбе в размеренном темпе, из третьей – заниматься привычными бытовыми делами.

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"До и после каждого теста мы тщательно контролировали жизненно важные показатели участников: частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и уровень кислорода. Целью нашего исследования было понять, как их сердце и легкие справлялись с повседневной деятельностью во время выздоровления".

Наилучшим образом на самочувствии пациентов сказывались готовка, уборка, развешивание вещей после стирки – в общем, привычный распорядок дня и обыденные обязанности.

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