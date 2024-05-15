Правда ли, что физические упражнения улучшают работу мозга

Физические упражнения способны замедлить снижение когнитивных функций в процессе старения. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает Medical Xpress.

© dreamstime.com

Физическая нагрузка оказывает значительное влияние на экспрессию генов в микроглии — иммунных клетках центральной нервной системы, которые поддерживают функцию мозга. Когда мы занимаемся спортом, он также активно работает.

Одна, две или три: сколько чашек кофе в день не навредят здоровью

В долгосрочной перспективе физические упражнения могут улучшить память и умственную работоспособность. По словам самих специалистов, речь идет об "обращении вспять негативных последствий старения".

"Мы были одновременно удивлены и взволнованы тем, насколько физическая активность омолаживает и изменяет состав иммунных клеток в мозге", — приводятся слова соавтор исследования Яны Вукович.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как продлить жизнь.