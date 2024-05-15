Одна, две или три: сколько чашек кофе в день не навредят здоровью

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Как потреблять его с умом, рассказали специалисты Индийского совета медицинских исследований.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему и вызывает физиологическую зависимость, поэтому с ним важно не переборщить. В день рекомендуется потреблять не более 300 мг кофеина.

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Чашка свежесваренного кофе объемом 150 мл в среднем содержит 80-120 мг кофеина, чашка растворимого кофе – около 50-65 мг.

Также не стоит пить кофе по крайней мере за час до и после еды, поскольку в его состав входят дубильные вещества, которые могут снизить всасывание железа в организме.

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